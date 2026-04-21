Marc Giró llama a Ferreras "la estrella de laSexta" y el presentador responde: "Yo soy el poeta de laSexta"

El presentador de Al Rojo Vivo ha asegurado que Marc Giró, quien estrena este martes su nuevo programa Cara al Show, es la "estrella de laSexta". "Ya me han dicho que me tengo que ir. Estoy de 'inquiokupa", ha bromeado Ferreras.

Marc Giró ha destacado a Antonio García Ferreras como la verdadera estrella de laSexta, durante una conexión entre ambos presentadores. Giró, quien estrena su programa "Cara al Show", expresó su desacuerdo con Ferreras, quien inicialmente se refirió a Giró como la estrella del canal. Ferreras, con humor, se autodenominó "el poeta de laSexta" y bromeó sobre ser un "inquiokupa" de su despacho debido a Giró. En un vídeo, Giró aparece insistiendo en entrar al despacho de Ferreras, bromeando sobre su insistencia. Ferreras, entre risas, dejó que el público decidiera quién es la verdadera estrella.

Para Marc Giró solo hay una estrella en laSexta: Antonio García Ferreras. Y así se lo ha hecho saber este martes el presentador de Cara al Show, quien estrena su nuevo programa hoy a las 23:00 horas.

En una conexión entre el presentador de Al Rojo Vivo y Giró, Ferreras se ha referido a este como "la estrella de laSexta". "No estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, que yo soy la estrella de laSexta. Aquí la estrella de laSexta eres tú. Y aquí todos lo sabemos, que conste en acta", ha dicho Giró.

Ante esto, Ferreras ha asegurado que "ya te digo yo que no". "Yo soy el poeta de laSexta", ha añadido el presentador entre risas. Así, le ha echado en cara que Giró le ha querido quitar "hasta el despacho". "Ya me han dicho que me tengo que ir. Estoy de 'inquiokupa'. Fíjate, tengo el mensaje que me has dejado en los últimos días. Que la gente decida quién es la estrella", ha bromeado Ferreras.

De esta manera, el presentador de Al Rojo Vivo ha dado paso a un vídeo en el que aparece el flamante fichaje de laSexta en la redacción de laSexta. En un momento dado, Giró llega al despacho de Ferreras y toca con insistencia la puerta. "Ferreras, ábreme, que no soy Pablo Iglesias", grita Giró a la puerta. Ante esto, el periodista de Al Rojo Vivo insiste: "ya me tienes de 'inquiokupa".