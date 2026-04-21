Ferreras reacciona al "contundente mensaje para heteros" de Marc Giró: "Estoy en plan pansexual"

Marc Giró deja una carta al presentador de Al Rojo Vivo antes de su debut en laSexta. "Me han dado tu despacho. Vete haciendo cajas", escribe el presentador de Cara al Show.

A Marc Giró no le ha bastado con 'tomar' el despacho de Antonio García Ferreras en laSexta. El presentador de Cara al Show, que estrena su nuevo programa este martes a las 23:00 horas, también ha dejado una carta al presentador de Al Rojo Vivo, un mensaje "contundente" en el que le invita a "hacer cajas".

"Antonio, soy Marc Giró. Me han dado tu despacho. Vete haciendo cajas", reza la carta que Giró dejó a Ferreras en la redacción de laSexta, una misiva que explica: "Con él he sido más contundente porque a estos heteros, o les dices las cosas contundentes, en su idioma, o no se enteran de nada".

Tras conocer el contenido de la carta, Ferreras hace una confesión a Giró. "Pero a ver, ¿que los heteros tenemos limitaciones? Si yo ya estoy en plan pansexual", asegura el presentador de Al Rojo Vivo, algo que Giró celebra: "Hombre, pues llámame. Ya era hora, fantástico. Fíjate que tengo la manga ancha y también soy pansexual, sea lo que sea eso".

El flamante fichaje de laSexta asegura que Ferreras tiene "un buen despacho" y cuenta que en su primera reunión para abordar su llegada a Atresmedia "pidió todo", porque luego, dice, "no trincas". "Hay que pedirlo todo porque luego no te dan nada. He sido listísimo. Más o menos he ido consiguiendo cosas", desvela.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.