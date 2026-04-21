Ahora

Estreno este martes en laSexta

Ferreras reacciona al "contundente mensaje para heteros" de Marc Giró: "Estoy en plan pansexual"

Marc Giró deja una carta al presentador de Al Rojo Vivo antes de su debut en laSexta. "Me han dado tu despacho. Vete haciendo cajas", escribe el presentador de Cara al Show.

Ferreras reacciona al "contundente mensaje para heteros" de Marc Giró: "Estoy en plan pansexual"

A Marc Giró no le ha bastado con 'tomar' el despacho de Antonio García Ferreras en laSexta. El presentador de Cara al Show, que estrena su nuevo programa este martes a las 23:00 horas, también ha dejado una carta al presentador de Al Rojo Vivo, un mensaje "contundente" en el que le invita a "hacer cajas".

"Antonio, soy Marc Giró. Me han dado tu despacho. Vete haciendo cajas", reza la carta que Giró dejó a Ferreras en la redacción de laSexta, una misiva que explica: "Con él he sido más contundente porque a estos heteros, o les dices las cosas contundentes, en su idioma, o no se enteran de nada".

Tras conocer el contenido de la carta, Ferreras hace una confesión a Giró. "Pero a ver, ¿que los heteros tenemos limitaciones? Si yo ya estoy en plan pansexual", asegura el presentador de Al Rojo Vivo, algo que Giró celebra: "Hombre, pues llámame. Ya era hora, fantástico. Fíjate que tengo la manga ancha y también soy pansexual, sea lo que sea eso".

El flamante fichaje de laSexta asegura que Ferreras tiene "un buen despacho" y cuenta que en su primera reunión para abordar su llegada a Atresmedia "pidió todo", porque luego, dice, "no trincas". "Hay que pedirlo todo porque luego no te dan nada. He sido listísimo. Más o menos he ido consiguiendo cosas", desvela.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán y EEUU se lanzan amenazas cruzadas a horas de que acabe el alto el fuego y con sus conversaciones en el aire
  2. Comienza el debate de investidura de Guardiola con recelos entre PP y Vox tras el acuerdo ultra en Extremadura
  3. Última hora del juicio contra Ábalos, Koldo y Aldama, en directo | El exjefe de gabinete de Maroto y la secretaria personal de Ábalos, testigos en el Supremo
  4. El Plan Estatal de Vivienda tendrá una "cláusula antifraude" frente a posibles amaños en la adjudicación de VPO
  5. Al menos dos muertos y 13 turistas heridos por un tiroteo en las pirámides de Teotihuacán en México
  6. Madonna pierde el vestuario que usó durante su actuación en Coachella con Sabrina Carpenter y ofrece una recompensa a quien lo recupere