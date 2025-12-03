Emilio Delgado, sobre el PP y Feijóo: "Hace un año estaban diciendo 'Puigdemont a prisión' y hoy están diciendo 'Puigdemont, siéntate aquí'"

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, reacciona en este vídeo a la polémica relación entre PSOE y Junts después de la rectificación del presidente del Gobierno al asumir la gravedad de la crisis con el partido.

Emilio Delgado, coportavoz de Más Madrid en la Asamblea, analiza la respuesta que Míriam Nogueras le ha dado al presidente del Gobienro después de que este admitiese la "gravedad" de la crisis con Junts y anunciase un paquete de medidas para intentar la reconciliación: "La posición no cambia, la relación con el Gobierno está cerrada", ha asegurado la portavoz de los de Puigdemont en el Congreso de los Diputados.

En la medida en la que no parece que vaya a haber mayorías absolutas, es necesario hablar, y hablando se han conseguido cosas importantes en esta Legislatura como las cifras de empleo, el SMI, blindar las pensiones...", asegura Delgado, quien recuerda que "hace un año el PP estaba diciendo 'Puigdemont a prisión' y hoy está diciendo 'Puigdemont, siéntate por aquí'", afirma en relación con el empeño de Feijóo en que apoyen una moción de censura junto con Vox.

El problema, por tanto, insiste el diputado de Más Madrid, no es hablar sino cuáles son los contenidos de esos acuerdos y conversaciones. En el vídeo podemos ver al completo la intervención de Delgado.

