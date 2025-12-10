Elizabeth Duval critica el enfoque del Gobierno ante la denuncia de acoso en el PSOE: "Llamarlo estructural lo despersonaliza y lo convierte en fenómeno casi atmosférico"

La nueva denuncia de acoso en el PSOE reabre el debate sobre la coherencia del Gobierno con su agenda feminista. Duval advierte del daño que estas negligencias causan al feminismo, más aún cuando quienes lo enarbolan compartían mesa con Salazar hace un mes.

Elizabeth Duval ha analizado en Al Rojo Vivo la nueva denuncia de acoso en el PSOE contra el presidente de la Diputación de Lugo y la defensa que el Gobierno realizó en la sesión de control, apelando a que el acoso sexual es "un problema estructural" y "sistémico". Duval ha advertido de que ese marco no puede utilizarse como parapeto político: "Decir que se trata de algo estructural sirve para despersonalizarlo y convertirlo poco más que en un fenómeno atmosférico".

La escritora y filósofa ha insistido en que reconocer la dimensión sistémica no exime de responsabilidades individuales: "Aunque sea estructural y atraviese todos los ámbitos, existe responsabilidad directa sobre lo que ocurre".

Duval ha vinculado esta reflexión con el 'caso Salazar', subrayando que las conductas denunciadas no se producían en privado, sino en espacios laborales y en presencia de testigos: "Lo que hacía Salazar sucedía en el entorno profesional, con compañeras y con personas sobre las que tenía responsabilidad directa. No se limitaba al ámbito íntimo, había testigos que veían cómo trataba a las mujeres".

La analista ha destacado el impacto que estas negligencias tienen sobre un feminismo que el Ejecutivo reivindica como seña de identidad: "Tomarse en serio el feminismo implica asumir el daño que provocan estas conductas, más aún cuando quienes han enarbolado la bandera feminista estaban cenando con Salazar hace solo un mes, cuando ha sido expulsado por este tipo de denuncias".

Duval ha concluido señalando un patrón repetido en el poder político: "Se mantienen estructuras de mando que concentran la responsabilidad en hombres que ejercen el poder de una determinada manera, con compadreo y donde las mujeres dejan de ser compañeras de trabajo para convertirse en objetos de consumo, sexualizados".

