Elizabeth Duval, sobre Ayuso tras enviar la jueza a su pareja al banquillo: "No me creo su papel de víctima"

La filósofa y escritora responde a las primeras palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid sobre su pareja después de que la jueza le haya abierto juicio oral. En el vídeo, los detalles.

Un día después de que la jueza haya enviado al banquillo a González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ella ha respondido a esta cuestión ante los medios de comunicación. Asegura que los escándalos tienen "el tamaño y la duración" que al presidente del Gobierno "le conviene" e insiste en que siempre se ha mantenido "en la misma posición" con respecto a la investigación a su pareja.

"Hay algo extraordinario en el 'mundo de Yupi' que describe Ayuso, en el que el presidente del Gobierno ejerce una especie de control férreo sobre la judicatura, los periódicos, las tertulias y los medios. Entonces, lo sorprendente es que hoy haya portadas de periódico que no reflejan lo que ha pasado con su pareja", afirma en 'Al Rojo Vivo' Elizabeth Duval, filósofa y escritora.

Por tanto, "este papel de víctima que ella interpreta, no me lo creo y es un embrollo en el que se ha metido ella solita", remata Duval.