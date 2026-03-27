Elizabeth Duval analiza el veto de la cofradía de Sagunto a las mujeres: "Creo que ellos mismos saben que está mal y no se atreven a defender en público"

La filósofa y escritora, Elizabeth Duval, se pronuncia sobre la polémica de la cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto que ha vuelto a votar en contra de que las mujeres participen en ella.

El Gobierno iniciará los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico de la Cofradía de Sagunto por su discriminación a las mujeres. La Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunto ha vuelto a votar en contra de la participación de las mujeres en las procesiones de Semana Santa. La hermandad cuenta unos 2.000 miembros, todos hombres, pero ellas también quieren ser cofrades.

Ante las preguntas de la periodista de laSexta, Laura Llamas, a los cofrades, algunos callaban, otros preferían no opinar y otros contestaban que el resultado de la votación les parecía estupendo: "Yo quiero mantener mis tradiciones. Lo demás son cuentos. Yo no quiero que las mujeres entren, pero que se haga una nueva".

Elizabeth Duval, filósofa y escritora, señalaba como muy significativo el silencio por parte de todos los cofrades cuando nuestra compañera les preguntaba: "Es el momento en el que preguntaba cualquiera de ellos se negaba a responder. Yo creo que han tomado dentro una decisión que a ellos mismos les da un poco de vergüenza, una decisión que ellos mismos saben que está mal y que no se atreven a defender en público".

Por otro lado, quiere incidir Duval en que este caso de discriminación no es representativo de otras cofradías ni de las manifestaciones de la Semana Santa, "pero sí que es un anacronismo muy grave que encima en España no se permita esa participación en igualdad de derechos", concluye.

En el vídeo podemos ver al completo esta información, así como la reacción de Duval.

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