Díaz advierte sobre la actuación del ICE y habla del "terror" que ha visto al viajar a EEUU: "Es una vulneración de los derechos"

¿Qué ha dicho? La vicepresidenta segunda y ministra ha denunciado la situación que se está viviendo en Estados Unidos, señalando que no estamos hablando del mundo que nos viene. "Este es el mundo que ya está siendo".

Yolanda Díaz se ha mostrado tajante al denunciar la situación que se está viviendo en Estados Unidas por las políticas de Donald Trump y la actuación del ICE.

La ministra ha confesado que ha realizado recientemente dos viajes a EEUU y ha podido comprobar en primera persona el "terror" que sienten algunas de las personas que se encuentran allí viviendo.

"Hay muchas personas que dicen que no se atreven a hablar en español en espacios públicos por miedo a ser deportados", ha indicado, advirtiendo que ya no hablamos del mundo que se nos viene. "Este es el mundo que está siendo".

Tras ver las imágenes de un bebé de dos meses que ha sido deportado junto a su familia tras estar un mes retenido por el ICE, Yolanda Díaz ha dejado claro que lo que se está viviendo es de una gravead "espantosa".

"Es una vulneración de los derechos", ha recalcado, indicando que el Gobierno de Trump se dirige "contra la población migrante, las mujeres, el colectivo LGTBI y la clase trabajadora". "Esto es muy grave", ha insistido.

