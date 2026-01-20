La desesperación de Javier, que busca a su cuñado, tripulante del Alvia: "No sabemos nada de él, no es normal que no nos digan nada"

Decenas de personas siguen buscando a sus familiares en las peores horas de sus vidas tras el accidente. Es el caso de Javier, que continúa buscando a su cuñado, tripulante del Alvia.

Dos días después de la tragedia del accidente de Adamuz, Córdoba, hay personas que siguen buscando a sus familiares. Por el momento, hay confirmados 41 fallecidos y 39 personas siguen ingresadas, 13 aún en la UCI. Es por ello que la palabra para los familiares, en la jornada del lunes, era "esperanza"; la de hoy, sin embargo, es "desesperación".

Los familiares de Agustín, tripulante del Alvia, que en el momento en que se produjo el accidente iba en la cafetería, no saben nada de él. Javier, su cuñado, habla para los medios de comunicación, mostrando su lógica desesperación.

"Tripulantes hay 4-5; no sabemos qué hay de él. No es normal que no sepamos nada de él todavía. No nos dicen nada en los hospitales, no le tienen registrado por ningún lado...", "Que nos digan algo, han pasado ya más de 48 horas. Sabemos que es una tragedia muy grande, pero que nos digan algo. Es desesperante", lamenta Javier. En el vídeo podemos ver su duro testimonio.

