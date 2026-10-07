El desahucio cancelado de Mari Ángeles: "Ha venido un montón de gente y lo han parado, hacía cuatro años que no vivía esta felicidad"

Mari Ángeles respira unos días más después de que su desahucio haya quedado aplazado por la situación de su marido, enfermo. La movilización de decenas de personas a las puertas de su casa ha sido clave para frenarlo "durante unos días".

Muy cerca de la Puerta del Sol, en el corazón de Madrid, donde cientos de acampados protestan para mejorar el sistema de vivienda y terminar con los fondos buitre, se iba a producir un nuevo desahucio, el de Mari Ángeles, pero finalmente, y gracias a la gente, le han dado unos días más. laSexta, junto al periodista Julio Suárez, ha querido hablar con ella desde su casa.

"El desahucio se ha parado porque ha venido un montón de gente, tanta que no ha llegado a subir los del juzgado. La gente que ha venido ha empezado a chillar, pero todo ha sido pacífico. La policía no ha venido", cuenta Mari Ángeles.

Explica, no obstante, que el desahucio se ha parado "durante un tiempo" porque "ahora tengo que volver a arreglar todos los papeles, porque le han dicho la situación en la que estaba mi marido y han decidido parar por un tiempo".

El marido de Mari Ángeles está enfermo y no se puede mover: "Está sin piernas, es diabético y la han operado a corazón abierto. Y su vida es esa, no se puede mover (..) Todo lo hace en ese sofá", confiesa. Cuando le han dicho que han parado su desahucio, admite que "hacía cuatro años que no vivía esta felicidad".

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