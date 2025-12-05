David Pastor advierte sobre la sanidad privada: "Si seguimos así, acabaremos pagando por un seguro entre 400 y 600 euros al mes como en EEUU"

El filósofo sostiene en 'Al Rojo Vivo' que "la crisis de confianza en los organismos públicos" insta a la ciudadanía a "ir a los privados": "Lo privado ahora mismo en España es una dulce palomita".

El hospital público de Torrejón se ha convertido en protagonista absoluto de la última semana tras revelarse que la empresa que lo gestiona, Ribera, despidió al menos a cuatro directivos que denunciaron a través de su canal ético interno las instrucciones de su CEO para aumentar beneficios a costa de perjudicar a los pacientes.

Las últimas informaciones sobre esta trama han sido comentadas en 'Al Rojo Vivo'. Entre otros, el filósofo y divulgador David Pastor Vico sostiene que la ciudadanía debe entender "que el ser humano no solo es un animal político ya que también se cuida".

"Cuidarse significa tener en cuenta al otro, pensar en el otro. La fundamentación de nuestra democracia y de nuestro modo de vivir se basa en instituciones tan fuertes como es la salud, la educación y la seguridad. Si alguna de las tres es mínimamente rozada por la duda, todo entra en barrena", agrega.

Por este motivo, ha mostrado su preocupación tras lo ocurrido con el citado hospital y espera que "se solvente pronto igual que los problemas de las mamografías en Andalucía". "De lo contrario, la crisis de confianza en los organismos públicos nos va a hacer lo que hacemos ahora: ir hacia los privados. Sin entender que lo privado ahora mismo en España es una dulce palomita", expone.

"Si alguien cree que pagando 50, 60 o 100 euros al mes tiene un buen seguro de salud privado, que sepa que es mentira. Dentro de cuatro o cinco años, si seguimos así, las primas que tendremos que pagar al mes serán semejantes a Estados Unidos o México, o sea, 400, 500 o 600 euros de seguro. Si no vemos esto venir, quedémonos cómodos", sentencia el filósofo.

