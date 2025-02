Daniel Gascón critica las explicaciones de Belarra sobre Monedero: "He visto caídas por las escaleras más elegantes"

En un análisis en Al Rojo Vivo, el escritor Daniel Gascón ha criticado las recientes declaraciones de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sobre la gestión del caso de Juan Carlos Monedero, quien fue apartado de los actos del partido tras denuncias de acoso sexual. Belarra defendió la actuación de Podemos, asegurando que actuaron "correctamente" al activar los protocolos internos tras recibir testimonios y que se mantuvo la discreción por respeto a las víctimas.

Sin embargo, Gascón no tardó en descalificar la forma en que Belarra presentó los hechos, afirmando: "He visto caídas por las escaleras más elegantes y más gráciles que las explicaciones que ha dado Ione Belarra". Además, el escritor señaló la aparente contradicción en el tratamiento de las denuncias, afirmando que mientras en ciertos casos se apoyaba firmemente a las víctimas, en otros se aplicaba un trato mucho más distante: "En unos casos era 'hermana, yo sí te creo', y en otros, parecía ser 'señora, yo a usted no la conozco'".

Gascón también destacó las tensiones internas dentro del discurso político de Belarra, refiriéndose a su crítica al sistema judicial, acusando a los jueces de aplicar una "justicia patriarcal". Según Gascón, este tipo de comentarios son una muestra de la falta de autocrítica y responsabilidad por parte de la líder de Podemos, quien a menudo ha defendido políticas punitivistas. "Es demagógico", dijo Gascón, "alentar leyes punitivistas mientras se ignoran los propios problemas dentro de la organización que se controla".