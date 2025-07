Cuartango, tras decir Feijóo que no gobernará con Vox: "El PP necesitaba dar ese paso, pero comparto las dudas acerca de si, a la hora de la verdad, lo harán"

El periodista Pedro García Cuartango cree que las palabras de Feijóo al decir que no gobernará con Vox son un "acierto y una necesidad, porque en política no se pueden ocupar todos los espacios". En el vídeo, todos los detalles.

Miguel Tellado, secretario general del PP, ha insistido en una entrevista con Carlos Alsina en que Feijóo tiene el compromiso de no gobernar con Vox: "Acuerdo sí, Gobierno no". Para el periodista Pedro García Cuartango, columnista de ABC, estas palabras son "un acierto y una necesidad, porque en política no se pueden ocupar todos los espacios".

Según el periodista, "es evidente que los pactos de Vox le hicieron un tremendo daño al PP en las pasadas elecciones generales [23J] sobre todo el pacto apresurado de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, por lo que el PP necesitaba clarificar su postura, como muchas personas le habíamos venido exigiendo".

Además, cree que esta decisión puede tener dos efectos: por un lado, evitar la movilización del PSOE y por otro, atraer al voto de centro: "Es evidente que el discurso de Vox contamina el PP", afirma Cuartango.

Ahora bien, reconoce también el periodista sus dudas sobre si realmente no pactarán con Vox cuando llegue el momento: "Comparto las dudas de que cuando llegue la hora de la verdad sean capaces de llevarlo a la práctica. Y eso es una duda legítima", finaliza Cuartango.