Cuartango analiza la decisión del TC de levantar la orden de detención contra Puigdemont: "Creo que, en el fondo, esto le favorece al PP"

El periodista Pedro García Cuartango, columnista de ABC, analiza la decisión del juez Llarena que ha levantado la orden de detención contra Puigdemont y podrá volver ya a España sin riesgo a ser detenido. En el vídeo, los detalles.

Novedades en el caso amnistía. El magistrado de la Sala Penal del Supremo Pablo Llarena ha dictado este marte un auto en el que deja sin efecto, con carácter inmediato y hasta nueva resolución judicial expresa, las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont y de los exconsellers Antoni Comin y Lluis Puig.

Ya no hay, por tanto, orden de detención y el líder de Junts podría volver esta misma tarde, si quisiera, a España. Así lo corrobra también el periodista Pedro García Cuartango: "Esta tarde mismo podría coger un avión Puigdemont y volar a Barcelona".

"La decisión del Tribunal Constitucional, la ponencia encabezada por Conde Pumpido, que es la que ha salido adelante, es considerar que la ley de amnistía es inmediatamente aplicable y que borra todos los delitos y que por lo tanto todos los imputados, está Turul también y toda la plana mayor del nacionalismo catalán, que podrían volver a la política de inmediato y los que están fuera volver a casa", explica el periodista.

Por tanto, esta decisión, tal como analiza Cuartango, se trata de "una especie de favor paradójico de Conde Pumpido al PP, porque esto va a ser una baza de propagandística para el PP. Evidentemente, esta no era la intención del Tribunal Constitucional, pero al final esto le va a beneficiar en la campaña al PP.

En una intervención posterior, Cuarango ha querido matizar sus palabras: "Realmente, creo que va a tener muy poca trascendencia en la campaña. Me da la impresión que este asunto está amortizado, que la polémica va a durar 48 horas y creo que en el fondo esto le favorece al PP, no en el sentido de antes, sino en el sentido de que resuelve un problema".

Esto es, "si el PP y Vox llegan a gobernar con Puigdemont en Cataluña, creo que eso hubiera supuesto una distorsión en la vida política", aclara y concluye Cuartango.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.