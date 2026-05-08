Corbella tranquiliza sobre el hantavirus: "Cuando aparezcan nuevos casos, no os asustéis; aunque no lo parezca, la situación está controlada"

"Este no es un virus que tenga propensión a establecer cadenas de contagio; no es un virus que tenga capacidad de causar epidemias", explica el periodista científico Josep Corbella. En el vídeo podemos ver con detalle su intervención.

El periodista científico Josep Corbella, de 'La Vanguardia', tranquiliza sobre el hantavirus, un virus del que, de momento, la OMS ha confirmado solo 8 afectados, y 5 confirmados por el virus. De hecho, la azafata ha dado negativo. Algo trascendental para el devenir de este virus, esto es, de cara a la futura evolución epidémica.

"Están apareciendo nuevos casos [casos sospechosos], pero cuando aparezcan nuevos casos, no os asustéis, porque aunque no lo parezca, la situación está controlada", afirma el periodista. "En los próximos días probablemente van a aparecer más casos de personas con síntomas de infección por hantavirus, posiblemente no solo en personas que iban a bordo del barco, sino también a lo mejor en personas que iban en aviones y estuvieron un rato largo junto a personas infectadas", detalla el profesional.

Pero insiste: "Si ocurre esto, no penséis que es que el brote está creciendo, porque todos estos contagios corresponden a momentos anteriores a la identificación de la hantavirus y anteriores al momento en que se tomaron las medidas. Por lo tanto, aunque no lo parezca, la situación está controlada".

Ahora bien, la pregunta clave y que realmente nos preocupa a todos, tal como le dice y le pregunta directamente al periodista Antonio García Ferreras: ¿Este hantavirus, como el coronavirus, se puede escapar y empezar a circular como ocurrió con el COVID en 2020?

Corbella confiesa que efectivamente también se lo preguntan por la calle: ¿Qué va a pasar, realmente? Pero realmente, la respuesta es clara, tal como nos explica el periodista: "Cuando aparece un nuevo virus, tendemos a tratarlos todos como si fueran iguales. Y no todos son iguales. Cada virus tiene su manera de ser y su personalidad".

En este caso, detalla, lo que tenemos aquí, el hantavirus, "es un virus que es tonto cuando infecta personas", explica Corbella. Es decir, "es un virus que es tonto y es un tonto con mala leche, que es el peor tipo de tonto: el que se perjudica a sí mismo y perjudica a los demás. Entra en la persona y le puede causar daño, pero el virus se extingue y muere. No tiene propensión a salir", detalla el profesional.

Por lo tanto, "este no es un virus que tenga propensión a establecer cadenas de contagio, no es un virus que tenga capacidad de causar epidemias", insiste. No obstante, "tal vez en el futuro surja algún hantavirus que gracias a alguna mutación tenga esta capacidad de transmisión en personas, pero este no lo es. Este no es un virus capaz de causar epidemias. Por lo tanto, no hay ningún riesgo importante para la salud pública", remata contundente Corbella.

En el vídeo podemos escuchar al completo y con detalla su intervención. *Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.