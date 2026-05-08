Mario Viciosa ve "trascendental" el negativo en hantavirus de la azafata: "Si en un mes no hay casos fuera del barco, esto se aleja mucho de cualquier virus pandémico"

El periodista científico Mario Viciosa reflexiona sobre el negativo que ha dado la azafata que tuvo contacto con la mujer fallecida por hantavirus. En el vídeo, los detalles.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este viernes que la azafata de KLM, de nacionalidad neerlandesa, que había estado en contacto con una mujer que falleció a causa de una infección por hantavirus, ha dado negativo en la prueba de detección del virus. La azafata se encontraba con síntomas leves tras haber estado en contacto con la mujer fallecida en el avión y estaba aislada en un centro médico de la capital holandesa.

Para el periodista científico Mario Viciosa, jefe de Ciencia de Newtral.es, este negativo es "trascendental" para esta crisis que estamos viviendo, "de cara al menos a la futura evolución epidémica", asegura.

Así, argumenta Viciosa que "si en un mes y dos días después del primer paciente con síntomas, no tenemos ni un solo caso secundario fuera del barco -con una dispersión de algunos de sus pasajeros en un vuelo-, significa que esto se aleja muchísimo de cualquier virus con potencial pandémico, como el de la gripe o el coronavirus, con esa explosividad inicial tan marcada".

No obstante, aclara que "tenemos que esperar a esos periodos de incubación largos", porque "es verdad que ese negativo ahora, sí tuvo una exposición muy cercana, puede convertirse en un positivo más adelante, pero por ahora no hay ningún indicio", concluye el periodista.

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