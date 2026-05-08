Graziella Almendral, sobre el brote de hantavirus en el crucero: "Espero que Trump haya visto ya las orejas al lobo tras el daño causado a la salud global"

Ante la llegada del crucero MV Hondius a Granadilla de Abona tras el brote de hantavirus que ha dejado tres muertos, Graziella Almendral ha alertado del impacto de los recortes internacionales en salud pública.

"Espero que Donald Trump haya visto ya las orejas al lobo, porque ha hecho un daño enorme a la salud global". Así se ha pronunciado la periodista científica Graziella Almendral en Al Rojo Vivo, a raíz del brote de hantavirus registrado en el crucero MV Hondius, que ha dejado tres fallecidos y que llegará en dos días a Granadilla de Abona, donde ya se prepara el dispositivo sanitario para repatriar a los pasajeros a sus países de origen.

Almendral ha vinculado esta crisis sanitaria con el debilitamiento de las estructuras internacionales de salud pública tras los recortes impulsados por el presidente estadounidense Donald Trump.

"La retirada de financiación a la Organización Mundial de la Salud ha tenido consecuencias gravísimas. También deberíamos preguntarnos por qué la OMS dependía tanto de un único país, pero la realidad es que estamos pagando el precio de esa decisión", afirma.

La periodista alerta además de los efectos que han tenido esos recortes en programas internacionales de prevención y vigilancia epidemiológica: "Se han producido despidos masivos dentro de la OMS y muchos proyectos contra enfermedades como la tuberculosis, el sida o la malaria han quedado prácticamente paralizados y sin fondos. Lo mismo ha ocurrido con la agencia exterior de salud de Estados Unidos, que tenía personal desplegado en distintos países vigilando brotes y financiando programas contra enfermedades infecciosas. Y precisamente estamos hablando de eso: de un virus infeccioso".

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