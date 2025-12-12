Ahora

Reación a los escándalos

Llamazares, tras los nuevos registros de la trama Leire Díez: "El Gobierno tiene que reaccionar de forma drástica"

El político Gaspar Llamazares reacciona en directo en Al Rojo Vivo sobre los escándalos de corrupción que rodean al PSOE en estos momentos. En este vídeo podemos ver su primera valoración al respecto.

Llamazares

Gaspar Llamazares, portavoz municipal de 'Convocatoria en Oviedo', reacciona a los últimos escándalos de currupción que rodean al PSOE, después de que estos días la UCO haya detenido esta semana a la exmilitante del PSOE y llamada 'fontanera' del partido, Leire Díez, al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, socio del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, dentro de una misma investigación.

"La corrupción se extiende y da la impresión de que de forma imparable", afirma el político. "Los médicos diríamos que una infección que era localizada está convirtiéndose en una sepsis y con un riesgo claro de colapso", añade.

Por tanto, y según Llamazares, "el Gobierno tiene que reaccionar" y hacerlo además "de forma drástica".

