Feijóo acusa a Sánchez de ser "el que pudre" todo el país: "A los españoles nos toca decir basta"

En un ambiente político tenso, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de deteriorar el país, afirmando que el Ejecutivo está empeñado en llevar a España al límite. Durante el II Foro de Alcaldes, Feijóo elogió el esfuerzo de los ciudadanos y destacó el papel de las administraciones locales en mantener la cordura frente a un Gobierno que considera decadente. Criticó la corrupción que rodea al entorno de Sánchez, mencionando escándalos recientes vinculados a figuras como José Luis Ábalos. Feijóo concluyó que los españoles deben decir "basta" al Gobierno de la corrupción.

Tras una semana política de lo más tensa e inestable, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el culpable de pudrir "todo el país" y sostiene que el Ejecutivo de la nación está "empeñado en que España toque fondo".

Así lo ha expuesto en el II Foro de Alcaldes de grandes ciudades este sábado, donde ha reconocido "el esfuerzo" de los ciudadanos, que "sostienen" el país de manera no correspondida en algunas ocasiones.

"Las administraciones mantenéis la cordura mientras el Gobierno está instalado en la decadencia y la degradación de todo lo que toca. Vuestra política es la calle, la plaza, es la política peatonal que necesita España, es la responsabilidad de mirar a los ojos a la gente que ha confiado en ti", ha añadido.

De su lado, sostiene que aún hay lugares del país en los que "todavía se hace política de Estado": "No es casualidad que allí donde el Gobierno no puede meter la mano, los Ayuntamientos, haya quedado un servicio público, un sentido y la decencia en la gestión del dinero de la gente".

"Una mezcla de rabia, tristeza y estupor"

Haciendo referencia a los últimos escándalos que sacuden filas socialistas, protagonizados por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, que ya se encuentran en la prisión de Soto del Real, lamenta que "hoy, los ciudadanos asisten a lo que sucede en el Ejecutivo con una mezcla de rabia, tristeza y estupor".

"El sanchismo se construyó en un coche para una campaña de primarias, el conductor era Koldo García, el portavoz era Ábalos, el negociador era Cerdán y negociaba con Otegi entre otros y el número 1 de los cuatro, Pedro Sánchez. Tras este relato objetivo hay una conclusión, tres de los cuatro ya han pasado por la cárcel y el otro está en la presidencia del Gobierno y esto no lo vamos a aceptar los españoles decentes, no es posible tener a todo tu equipo en la cárcel y tú no tener ninguna responsabilidad", ha agregado en su discurso en el foro.

De esta manera, señala al "alrededor de Sánchez", donde todo "es corrupción" y esgrima que España nunca ha tenido un presidente rodeado de tanta polémica relacionada con tramas corruptas: "El problema no solo es que este rodeado de esa corrupción, es que la corrupción institucional ya ha tenido la primera condena con el dfiscal general, la corrupción es económica, es Ábalos y sus compinches y la corrupción familiar que está sentada en el banquillo o camino de él".

"Un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas"

"Esto es insólito, nos falta mucho para ver y por estremecernos. Sánchez no está rodeado de manzanas podridas, es él el que pudre todo nuestro país, esto hace demasiado que es insoportable, ahora nos toca decir a los españoles basta. Basta de un presidente que tiene a todo su entorno político personal en el banquillo o en la cárcel. Basta de un Gobierno que tiene más ojos puestos en la cárcel de Soto del Real que en los pueblos de España. Basta de un Gobierno de cloacas, prostíbulos y mordidas, de uno que parece una película de mafiosos, películas en las que cae la banda entera cuando empiezan a delatarse entre ellos, que es lo que está ocurriendo", ha apuntado.

En su discurso, Feijóo insta a la ciudadanía a asistir a la manifestación convocada este domingo contra el líder socialista: "Hasta que le devuelvan a los españoles la voz en las urnas, le diremos las veces que haga falta. El Gobierno sale a la calle contra los jueces, nosotros salimos contra los corruptos. A favor de la independencia judicial y de la decencia de nuestro país. Por esto, mañana en Madrid estáis convocados todos", ha sentenciado.

