La confesión de Jesús Bastante sobre el papa Francisco: "Me cuesta pensar que se haya intentado posponer la muerte de un papa"

Jesús Bastante, redactor jefe de 'Religión Digital', confiesa que la muerte del papa Francisco le ha parecido "muy extraña", después de sobrevivir a una neumonía bilateral y de haber estado muy sobreexpuesto durante esta Semana Santa. El papa ha muerto este lunes 21 de abril, en Roma, a los 88 años.

"Hacía tres semanas que el papa había salido del hospital, le habían decretado ocho semanas de convalecencia y, a la tercera, ya estaba saliendo", asegura Bastante, recordando todos los sitios que el pontífice ha visitado esta Semana Santa.

Por ejemplo, recuerda que ayer, Domingo de Resurrección, no solo lo vimos dando la bendición urbi et orbi, sino dándose después el último gran paseo en el Papamóvil, ante los fieles. "Nada hacía presagiar que el final fuera a ser tan rápido, pero lo cierto es que, con la enfermedad que había pasado y con su estado de salud, en cualquier momento podía suceder. Pero, sinceramente, no me lo esperaba", confiesa Bastante.

Es cierto que "estaba muy cansado", pero, tal como confiesa el experto, "me cuesta pensar que se haya intentado posponer la muerte de un papa cuando lo hemos visto en público. Otra cosa hubiera sido que hubiera fallecido en el hospital, donde durante 38 días no lo vimos. Es muy extraño. Pero, evidentemente, ha debido tener algún fallo cardíaco durante la noche que no ha superado", afirma Bastante. En el vídeo podemos ver completa su intervención.