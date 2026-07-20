La confesión de Afra Blanco sobre la final del Mundial 2026: "Gocé de ese palco incómodo para Trump, con Sánchez o con Sheinbaum"

La sindicalista también ha querido destacar la presencia de Borja Iglesias, señalando que el hecho de que haya formado parte de la Selección demuestra que, aunque sean pocos, "se están realizando algunos cambios".

Afra Blanco ha confesado que disfrutó mucho viendo un palco "tan incómodo" para Donald Trump en la final del Mundial, teniendo que estar en el mismo espacio que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez; o la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con quienes ha protagonizado momentos de tensión en el pasado.

"Un Trump que es el de las restricciones", ha destacado, recordando que impuso restricciones sobre las personas que "podían asistir a ver los diferentes partidos".

La sindicalista ha confesado que también "gozó viendo a España jugar como jugó" y sabiendo ganar como lo supo hacer.

Un momento que ha aprovechado para destacar que Borja Iglesias es un jugador que en otra situación no habría estado allí. "Dijo que no volvería hasta que no se actuara con el tema de Jenni Hermoso", ha recalcado, añadiendo que también es el jugador que ha denunciado "el precio de las entradas" y ha señalado al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy por sus palabras "indecentes" sobre los jugadores de la selección francesa.

"A ese jugador no lo tendríamos aquí si no se hubiesen realizado algunos cambios", ha admitido, reconociendo que todavía son "pocos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.