El periodista Óscar Rincón revela: "No queríamos llegar a los penaltis porque, creo, hubiéramos perdido"

El periodista Óscar Rincón analiza en este vídeo la victoria de España en la final del Mundial 2026 y las claves del partido.

El periodista Óscar Rincón confiesa que está sin voz tras la agónica final del Mundial 2026 vivida entre España y Argentina, donde finalmente 'La Roja' se proclamó justa ganadora: "Grité mucho el gol de España, como creo que la mayoría, y hoy estoy un poco tocado. Pero es un buen reflejo de lo que vivimos todos", asegura el periodista.

Recuerda Rincón algunos datos de lo que se vivió en esa final, donde el gol de España no llegó hasta el minuto 106, ya en la prórroga: 22 ocasiones de gol para España, cero para Argentina, 13 tiros a puerta de España, cero para Argentina: "Creo que eso nunca había ocurrido en la final del Mundial".

Pero al final, y como es lógico, recuerda Rincón, "lo que vale es marcar goles y no habíamos marcado ninguno aún y no queríamos llegar a los penaltis" porque "creo que habríamos perdido", confiesa el periodista: "Ahí, 'el Dibu' es un canchero y Argentina jugaba a eso, a llegar a los penaltis porque veía que no tenía opciones ante España".

Por otro lado, el periodista quiere destacar de nuestra selección, "el triunfo de una idea": "Es conmovedor verles cómo han ido detrás de esa idea, no solo con el balón, sino también cómo lo intentaban recuperar después. España ha recibido solo diez disparos en ocho partidos y un gol en su contra nada más".

Y ¿puede que se repita esto en 2030 en el Mundial que se celebra en España? "Puede ser, porque no es una generación, es una idea. Y creo que es difícil representar mejor a un país de lo que lo han hecho estos chavales en este Mundial", concluye Rincón.

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