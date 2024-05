Durante los 5 días de reflexión del presidente , mucho se ha hablado de quién sería su sucesor/a dentro del PSOE. No obstante, el mismo Pedro Sánchez en una entrevista a la Cadena SER aseguraba que si el partido quería, él iba a continuar. Pero ¿estamos ya hablando de la era 'postsanchismo'?

Ante esto, la periodista Marta García Aller informaba que "este debate ha estado preocupando y mucho dentro del PSOE durante este pasado fin de semana" en que no se sabía si el presidente iba o no a continuar al frente del Ejecutivo.

"El debate lo ha creado y provocado el propio presidente del Gobierno. Ahora no se puede sorprender. Porque en el PSOE están sintiendo mucho vértigo no solo que todos somos transitorios sino que tienen al frente del partido y del Gobierno a alguien capaz de decir un día que no tiene fuerzas para seguir y la semana siguiente viéndose gobernar poco menos que hasta 2031. ¿Cómo no van a estar inquietos?", afirma la periodista. En el vídeo podemos ver su argumento al completo.