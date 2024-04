¿Cómo han sido esos 5 días de Sánchez desde que el miércoles anunciase en una carta que necesitaba parar y reflexionar hasta este lunes que tomaba la decisión de quedarse? Cinco días en los que no trascendía nada, ni de por dónde iría su decisión, ni siquiera de cómo se encontraba, tal como explica Bea Zamorano en Al Rojo Vivo.

Los detalles los ha ido dando a conocer el propio presidente del Gobierno y así resumía estos 5 días la noche de este pasado lunes, 29 de abril, en una entrevista en TVE: "Han sido 5 días que no olvidaré ni en lo político ni en lo personal. He estado mal, he dudado, he pensado en abandonar, lo he pasado mal, he dormido muy poco y he dormido menos",

La carta la escribió solo y su mujer la leyó una vez publicada. "Ella fue la primera que me dijo que no dimitiera, pero tenía que hacer esa reflexión", confesaba Sánchez en la televisión pública, asegurando que hubo un momento clave: "La madrugada del sábado, después del comité federal del PSOE y de la movilización masiva que hubo en la calle Ferraz".

Porque indirectamente -añadía el presidente- "estaba buscando la respuesta de la ciudadanía. Si de verdad compartían conmigo la necesidad de poner fin a esta deriva en la que está el debate público desde hace demasiados años en nuestro país".