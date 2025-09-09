Cembrero, sobre las medidas de Sánchez contra Israel: "Son un ejemplo para el resto de países europeos y están cada día más justificadas"

"El presidente del Gobierno va un poco marcando el paso, no al conjunto de la UE, pero sí a determinados países, algunos de ellos importantes, como Francia", afirma el periodista y escritor Ignacio Cembrero. En el vídeo, todos los detalles.

En una declaración institucional, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aprobó este lunes nueve medidas contra Israel, entre ellas, la aprobación urgente de un real decreto ley que solicite el embargo de armas a Israel y la prohibición del tránsito por puertos españoles de todos los barcos de las fuerzas armadas israelíes. Además, condenó de manera firme el genocidio en Gaza.

El periodista y escritor Ignacio Cembrero no solo aprueba estas medidas, sino que asegura que "están cada día más justificadas" y "pueden tener un efecto de ejemplo para el resto de países europeos", a pesar de que España, afirma, "es un actor relativamente secundario, tanto desde el punto de vista de la relación militar como de la relación comercial con Israel".

Sin embargo, es importante recordar que "el año pasado, España tomó la decisión de reconocer al Estado de Palestina y otros países, pocos por ahora, se han sumado también a esta declaración", subraya Cembrero. Y además, añade, "estamos viendo cómo en Francia, Bélgica y Reino Unido el debate está abierto y, muy probablemente, este otoño darán también ese paso".

Es decir, "hay que reconocer que el presidente del Gobierno va un poco marcando el paso", remata el periodista, "no al conjunto de la UE, pero sí a determinados países, algunos de ellos importantes, como Francia". En el vídeo se puede ver su intervención completa.