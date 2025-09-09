Martialay destaca el malestar judicial con el Gobierno "por sembrar sombras sobre la actuación de los jueces"

La periodista advierte de una "tensión institucional importante" entre Gobierno y jueces y ha recordado además que la presidenta del CGPJ ya reprochó cualquier injerencia hacia la judicatura.

Esta mañana, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente se han pronunciado sobre las declaraciones del presidente Pedro Sánchez y del ministro de Justicia, FC Ambas asociaciones han sido contundentes: "Si tienen pruebas de que hay jueces haciendo política, lo que deben hacer es denunciarlos públicamente, presentar querellas e ir a los juzgados. Y si no tienen pruebas, les pedimos que se retracten".

En relación con la tensión judicial, la periodista Ángela Martialay ha señalado: "Creo que hay una tensión institucional importante, un choque de trenes que se ha visto durante toda la legislatura, pero que tuvo un antes y un después cuando el presidente habló directamente de los jueces. Escuchar eso en boca del Ejecutivo sentó muy mal en la carrera judicial. Hay que recordar la respuesta que dio la presidenta en su discurso de apertura del año judicial, reprochando cualquier injerencia injustificada hacia los jueces".

Esa tensión, según Martialay, no ha disminuido, y el malestar dentro de la carrera judicial persiste por lo que consideran "una siembra de dudas sobre la actuación de los jueces".