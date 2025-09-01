El catedrático Pérez-Royo asegura tener "mucha curiosidad" en saber por qué Santos Cerdán está en prisión: "No he encontrado ninguna justificación en la decisión del TS"

En Al Rojo Vivo, Pérez-Royo cuestiona la prisión preventiva de Santos Cerdán: asegura no encontrar justificación en las decisiones del Supremo y advierte que la medida es "drástica".

En el arranque del nuevo curso político, la atención está puesta en los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el catedrático Pérez-Royo advierte que los casos de corrupción también tendrán un peso decisivo en el debate público.

"En este otoño entran bastantes asuntos: el caso de la familia Pujol, donde yo creo que puede haber problemas con la policía patriótica y problemas de nulidad de la investigación por la forma en la que intervino la policía patriótica en ese caso. Después está el tema Gürtel y ahí veremos qué sale", explica.

El jurista añade que, además, hay otros frentes abiertos: "A eso hay que añadir el caso Montoro y el caso Ábalos y Santos Cerdán, sobre el cual tengo mucha curiosidad. Quiero saber por qué está Santos Cerdán en prisión preventiva, porque no he encontrado ninguna justificación en las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo para que este señor esté en prisión. Me está resultando extrañísimo que no se sepa qué es lo que hay contra Santos Cerdán para que se haya tomado esa decisión tan drástica y tan negativa de la presunción de inocencia".