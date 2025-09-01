Pablo Montesinos, sobre el nuevo curso político: "En el PP reconocen en privado que no logran pinchar el globo de Vox y temen el voto de los jovenes"

El periodista analiza la estrategia del PP ante el posible pacto de Estado de Sánchez y señala que Feijóo no descarta reunirse con el presidente, aunque condiciona el encuentro a que antes sus gabinetes trabajen.

El periodista Pablo Montesinos se ha referido a la estrategia del Partido Popular ante el pacto de Estado planteado por Pedro Sánchez. En relación con una posible reunión entre ambos líderes, ha explicado: "Lo que dicen fuentes de su entorno es que primero le tendrían que explicar para qué se va a producir esa reunión, es decir, que le pongan papeles por delante. No es un no rotundo y categórico, pero sí condicionado. El jefe de la oposición aceptaría esa llamada de Pedro Sánchez, pero antes sus gabinetes tendrían que trabajar".

Montesinos ha subrayado también que en el PP son conscientes de que la crisis ha dejado tocados a algunos presidentes autonómicos. "Lo que está haciendo la dirección nacional del partido en ese retiro que se está celebrando en Aranjuez es un control de daños políticos en las comunidades autónomas. Interpretan fuentes de la dirección nacional que en Extremadura, Andalucía o Galicia se ha respondido bien. Es verdad que hay matices respecto a Castilla y León: el respaldo es cerrado, nadie pone en duda el liderazgo de Mañueco, pero sí reconocen que ahí se van a tener que implicar más de cara a la campaña del próximo año".

Otro punto de preocupación dentro del partido es el crecimiento de Vox en las encuestas. Montesinos ha explicado que "hay debate en el seno del PP, ha sido una de las grandes discusiones entre los principales líderes. Reconocen en privado que no están siendo capaces de pinchar el globo de Vox, que era uno de los grandes objetivos, pero las encuestas demuestran que la formación de Santiago Abascal sigue fuerte. El entorno de Feijóo insiste en que su compromiso de gobernar en solitario sigue ahí, que no quiere a miembros del equipo de Abascal, pero también admiten su preocupación porque Vox mantiene un gran respaldo entre el votante joven".