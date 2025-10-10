Carmen Morodo reflexiona sobre la actitud de Mazón: "Hay una estrategia penal al decir que no iba con él"

La periodista ha confesado que le parece que el presidente de la Comunidad Valenciana es un "sinvergüenza", destacando que mantenerle en su cargo dice muy poco sobre las "responsabilidades políticas".

Casi un año después de la DANA que sesgó 229 vidas en Valencia, Carlos Mazón sigue eludiendo cualquier responsabilidad, intentando descargarla ya por completo sobre su exconsellera Salomé Pradas, imputada ya en la causa que investiga las responsabilidades políticas tras la catástrofe.

Carmen Morodo ha señalado que cree que hay una "estrategia penal" en la que está trabajando Mazón para decir que esto "no iba con él y que él no es responsable de las malas decisiones que se tomaron en esos momentos".

Un momento que ha aprovechado para reconocer que le parece que el presidente de la Comunidad Valenciana es un "sinvergüenza".

Además, ha indicado que mantenerle en su cargo y que deje la puerta abierta a seguir ocupándolo en el futuro, dice muy poco sobre lo que tiene que ver con la "responsabilidad política" y anula "cualquier decisión" que se tome dentro del partido.

