Ferreras carga contra el "sinvergüenza" de Mazón: "Le dicen que hay lío en el barranco del Poyo y se va a comer"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha señalado que, tras todo lo sucedido, Carlos Mazón tiene la "cara dura" de decir que mandar el mensaje de alerta a una hora u otra "no salva vidas". "Es un indecente", ha destacado.

Las nuevas imágenes que han salido a la luz del día de la DANA demuestran que, a las 13:45 horas, cuando Carlos Mazón se encontraba a la entrada de un acto para hablar de un tema distinto, ya le estaban advirtiendo de que había una alerta en el barranco del Poyo.

"Cuando se va a comer y se tira 18 horas comiendo, Utiel se está inundando y tenía buena parte de Valencia bajo las aguas", ha advertido Antonio García Ferreras, señalando que las grabaciones que se han hecho públicas muestran cómo ya le decían que "había lío en el Poyo" mientras él decide irse de comida a El Ventorro.

Además, ha destacado que el presidente de la Comunidad Valenciana tiene la "cara dura" de decir que lo de mandar el mensaje de alerta a una hora u otra "no salva vidas".

"¿Da igual mandarla a las 15:00 horas que a las 20:00?", se ha preguntado, destacando que se trata de un "sinvergüenza" y un "indecente".

