Ahora

Gestión de la DANA

Ferreras carga contra el "sinvergüenza" de Mazón: "Le dicen que hay lío en el barranco del Poyo y se va a comer"

El presentador y director de Al Rojo Vivo ha señalado que, tras todo lo sucedido, Carlos Mazón tiene la "cara dura" de decir que mandar el mensaje de alerta a una hora u otra "no salva vidas". "Es un indecente", ha destacado.

Ferreras carga contra el "sinvergüenza" de Mazón: "Le dicen que hay lío en el barranco del Poyo y se va a comer"

Las nuevas imágenes que han salido a la luz del día de la DANA demuestran que, a las 13:45 horas, cuando Carlos Mazón se encontraba a la entrada de un acto para hablar de un tema distinto, ya le estaban advirtiendo de que había una alerta en el barranco del Poyo.

"Cuando se va a comer y se tira 18 horas comiendo, Utiel se está inundando y tenía buena parte de Valencia bajo las aguas", ha advertido Antonio García Ferreras, señalando que las grabaciones que se han hecho públicas muestran cómo ya le decían que "había lío en el Poyo" mientras él decide irse de comida a El Ventorro.

Además, ha destacado que el presidente de la Comunidad Valenciana tiene la "cara dura" de decir que lo de mandar el mensaje de alerta a una hora u otra "no salva vidas".

"¿Da igual mandarla a las 15:00 horas que a las 20:00?", se ha preguntado, destacando que se trata de un "sinvergüenza" y un "indecente".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del acuerdo de paz en Gaza | Las tropas israelíes comienzan a replegarse de las áreas urbanas de Gaza
  2. Qué represalias puede tomar Trump contra Noruega en caso de no recibir el Nobel de la Paz
  3. Alerta por lluvias extremas, en directo | La DANA Alice se fortalece con aviso rojo en Alicante y Murcia por lluvias torrenciales
  4. La guerra silenciosa dentro del Partido Popular: Ayuso y Feijóo, cada vez más enfrentados
  5. "¡Que no es nuestro!": el enfado de Koldo con su mujer sobre el dinero que gestionaban para Ábalos
  6. Fallos en los cribados de cáncer en Andalucía: lo que dice el protocolo, lo que no dice y lo que preocupa