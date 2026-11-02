entrevista en al rojo vivo
Iñaki Pulpillo, víctima del tren Iryo: "Que Puente siga en el Gobierno o que dimita me va a seguir doliendo mucho"
El afectado por el accidente ferroviario reclama que no se olvide a las víctimas y sus secuelas, y defiende que los partidos políticos actúen con la misma coherencia que exigen a sus adversarios cuando están en la oposición.
Iñaki Pulpillo, víctima del accidente ferroviario de Iryo, ha reflexionado en Al Rojo Vivo sobre la responsabilidad política tras la tragedia de Toledo y el debate sobre una posible dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente. El afectado considera que, más allá de los cambios en el Gobierno, lo importante es que se actúe con la misma coherencia que se exige desde la oposición. "A mí me va a seguir doliendo igual que esté en el Gobierno o que dimita. Sí que pienso que simplemente hay que hacer lo que tú pides que hagan cuando estás en la oposición o lo que ocurre cuando los partidos de la oposición tienen un problema. Simplemente hacer lo que tú pides que hagan. No pido más".
Pulpillo, sin embargo, se muestra distante del debate político que se ha abierto tras el accidente, el segundo de estas características en lo que va de año y que eleva a 115 el número de víctimas mortales. Considera que las formaciones están defendiendo sus propios intereses y reclama que no se deje de lado a quienes han sufrido directamente las consecuencias de la tragedia. "Bueno, el debate, pues cada uno tira por su lado: unos por conseguir más votos, otros por mantener lo que tienen y defender lo que tienen y salvar su cabeza. Entonces, no entro en ese debate político. Creo que no es importante para mí el debate político. Ahora, lo más importante es que no se olviden de lo que hemos sufrido y lo que seguiremos sufriendo durante tiempo. Las personas que estábamos ahí y que no nos tienen que olvidar".
En este sentido, el afectado recuerda que la atención sobre las víctimas de Adamuz también fue perdiendo protagonismo y cuestiona qué beneficios reales pueden tener para los afectados los cambios políticos o una eventual dimisión del ministro. "El debate político... algunos vienen, otros se van, pero no sé en qué nos va a beneficiar los cambios. No tengo ni idea".
Más allá de las responsabilidades políticas, Pulpillo pone el foco en la necesidad de esclarecer qué falló para que se produjera el accidente y evitar que vuelva a repetirse. Como usuario habitual de la alta velocidad desde sus comienzos, considera que la confianza que durante años tuvieron los viajeros en el AVE se ha deteriorado profundamente. "Soy usuario del AVE desde el año 92, desde que empezó el AVE. Antes nos preocupábamos de que llegara cinco minutos tarde. En los últimos dos años aceptábamos una hora de retraso como algo normal. Ya no nos enfadábamos. ¿Pero por qué? Porque pensábamos que íbamos seguros en el AVE. Ya nos hemos dado cuenta de que no. Esto ha demostrado que la seguridad del AVE se ha perdido totalmente".
El afectado asegura que el accidente ha provocado miedo entre los viajeros y cuestiona que los sistemas ferroviarios no hayan evolucionado al ritmo necesario. En su opinión, es imprescindible actualizar los trenes y sus mecanismos de seguridad. "La gente tiene miedo y pánico a montar en el AVE porque se ha dado cuenta de que no es seguro. La seguridad que habíamos disfrutado y habíamos vivido durante años no está". Pulpillo también critica que se siga utilizando tecnología que considera obsoleta y reclama mejoras acordes con los avances actuales: "Siguen los mismos vagones, los mismos... Todo es el mismo tren del año 92, con los mismos modelos de seguridad del año 92. Creo que tenía que haber habido actualizaciones, mejoras".
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