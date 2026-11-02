El Gobierno mantiene el silencio: evita valorar la continuidad de Puente mientras el resto de partidos sigue presionando para que se vaya

Los detalles Mientras los ministros guardan silencio los sindicatos creen que no es el momento para que Puente dimita. En cambio, a la izquierda del PSOE creen que es lo más conveniente. Casi todos los ministros de Sumar insisten en que Puente no debe continuar.

El Gobierno, encabezado por Pedro Sánchez, ha evitado pronunciarse sobre la continuidad de Óscar Puente tras el accidente ferroviario en Urda, que dejó 69 muertos. Mientras tanto, otros partidos exigen su dimisión. Sánchez, en el Foro World in Progress, se comprometió a restaurar la confianza en la alta velocidad, recordando a las víctimas, pero sin mencionar la dimisión del ministro de Transportes. Salvador Illa defiende a Puente, destacando su gestión de la crisis, mientras que sindicatos y figuras de la izquierda, como Ada Colau, piden que asuma responsabilidades políticas para recuperar la confianza ciudadana.

Ni Sánchez ni nadie del Gobierno ha querido este lunes valorar la continuidad de Óscar Puente, quien este martes comparecerá tras el Consejo de Ministros y en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda donde murieron 69 personas. Mientras, el resto de partidos sigue presionando para que se vaya.

Pero este lunes hemos visto al presidente del Ejecutivo y a sus ministros haciendo oídos sordos a las preguntas de laSexta y sin responder a ninguna de ellas.

Dentro, durante su intervención en el Foro World in Progress, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado su propio reto. "Recuperar esa confianza quebrada por parte de los ciudadanos en la alta velocidad, cuanto antes y cueste lo que cueste", ha señalado Sánchez.

Un discurso en el que Sánchez ha recordado a las 69 personas que perdieron la vida en el trágico accidente en Urda y en el que no parece incluir la dimisión del responsable de Transportes.

"La respuesta de esta tragedia nunca puede ser menos servicios públicos. Cuando todo se rompe lo que nos sostiene es aquello que es de todos", ha apuntado el jefe del Ejecutivo.

En cambio, el president de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha explicado por qué cree que Puente debe seguir. "Yo creo que tiene que hacer lo que está haciendo, que es ante una situación muy complicada, muy dolorosa para todo el mundo, hacer frente a su responsabilidad. Y lo está haciendo, ha dado todas las explicaciones y las va a seguir dando, que creo que es lo que corresponde en estos momentos", ha asegurado Illa este lunes.

Tampoco los sindicatos creen que sea el momento. Para el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, se debería de hacer "cuando se sustancien las investigaciones". Aunque critican que el ministro haya atribuido lo ocurrido a un fallo humano. El secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, considera que "la simplificación en este caso ha llegado a la grosería".

En cambio, a la izquierda del PSOE incluso los ministros creen que es lo más conveniente. Casi todos insisten en que Puente no debe continuar. "De un responsable de gobierno se espera información, transparencia y responsabilidad. Óscar Puente ha hecho ya alguna rueda de prensa, ha dado muchos detalles técnicos, pero creo que tiene que explicarse delante del Congreso y creemos también que debería asumir responsabilidades", ha asegurado la candidata a la presidencia del gobierno de Frente Amplio, Ada Colau, en una entrevista en Al Rojo Vivo.

"Nosotros en seguida, desde los ministros de nuestra parte del Gobierno, le trasladamos a Moncloa antes de decirlo a prensa que creíamos que era bueno asumir responsabilidades políticas", ha señalado. "Y, por lo tanto, para empezar a reconstruir la confianza yo creo que es bueno y saludable asumir responsabilidades políticas", ha añadido.

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