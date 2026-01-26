Carlos Segovia advierte que "hay una sensación general de que el Estado no controla lo que pasa en una infraestructura tan importante como la ferroviaria"

Segovia también critica las declaraciones del ministro Óscar Puente, que llegó a apuntar la posibilidad de un ciberataque: "Si existe algún indicio real de eso, debería decirse con claridad, porque si no, lo único que se consigue es aumentar todavía más el desconcierto entre la gente".

Los ciudadanos son los principales perjudicados por el caos que vive Rodalies desde hace días y que este lunes ha vuelto a traducirse en la suspensión del servicio.

Para el periodista y subdirector de 'El Mundo' Carlos Segovia, la situación ha generado "un descontrol absoluto que provoca una profunda desconfianza entre la población". A su juicio, además, se percibe una clara falta de coordinación entre Renfe y la Generalitat de Cataluña.

Segovia también critica las declaraciones del ministro Óscar Puente, que llegó a apuntar la posibilidad de un ciberataque. "Se comentó casi como en una charla de bar. Si existe algún indicio real de eso, debería decirse con claridad, porque si no, lo único que se consigue es aumentar todavía más el desconcierto entre la gente", señala.

Todo ello, concluye el periodista, se suma a "una sensación cada vez más extendida de que el Estado no está controlando lo que ocurre en una infraestructura como la red ferroviaria".

