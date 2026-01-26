Óscar Puente no descarta el sabotaje o ciberataque como posible causa de la suspensión del servicio de Rodalies

El contexto El servicio ha vuelto a suspenderse este lunes, debido a una incidencia en el centro de control de Adif. Las previsiones eran las de restaurar el servicio, tras dos días parado, desde las 6:00 horas, pero sobre las 6:45 horas se ha informado de su suspensión.

La semana ha arrancado con una nueva mañana caótica en el servicio de Rodalies, que ha tenido, de nuevo, que ser suspendido en dos ocasiones debido a una incidencia en el centro de control de Adif, concretamente en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC). Este servicio es el lugar donde los responsables de circulación controlan y dirigen la circulación de los trenes.

Según las informaciones que habíamos conocido, estaba previsto que el servicio de Rodalies se retomara en Cataluña desde las 6:00 horas de este lunes, 26 de enero, tras haber estado suspendido el fin de semana para revisar el estado de la infraestructura. Sin embargo, sobre las 6:45 horas se ha informado de una primera suspensión del servicio. Finalmente, de nuevo, a las 8:00 horas, se ha informado de una restauración paulatina del servicio.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en La 1, no descarta el sabotaje o ciberataque como posible causa de la suspensión del servicio: "Estamos al límite de lo que podemos invertir sin afectar el servicio", advierte Puente, que reconoce que "el sabotaje o el ciberataque es una posible hipótesis", aunque, todavía, ha informado, no saben qué ha ocurrido en el servicio.

En su intervención, el ministro ha confesado que "ha sido una semana terrible en Rodalies" con "muchos desprendimientos", un sistema que, según ha apuntado, tiene dos características "muy singulares": primero, la obsolescencia de la vía y la falta de inversión durante mucho tiempo, y segundo, la "singularidad de trazado". Tampoco ha ayudado el temporal que ha habido durante estos días, informando que han tenido que intervenir hasta en 27 puntos, incluso reponer una zona próxima al mar.

No obstante, ha apuntado el ministro que "estábamos en condiciones de anunciar que hoy [lunes 26 de enero] se retomaba el servicio", pero "a las 7:00 horas se ha caído el sistema del centro de control de Adif, se ha remontado, porque ha actuado los servicios del sistema, y al poco se ha vuelto a caer. Parece que se ha remontado desde las 8 y pico creo que el sistema se ha recuperado y se está prestando el servicio con normalidad".

El ministro ha asegurado que no saben aún qué ha pasado, por qué el sistema se ha caído dos veces, y ha señalado entonces que una de las hipótesis puede ser el sabotaje o el ciberataque: "No quiero decir nada porque no quiero alimentar algo que no sabemos".

Por último, Puente ha confiado en que a lo largo de los "dos primeros días" de la semana el servicio quede restablecido al 100%.

Ante la pregunta de si era pertienen cerrar este servicio, que usa cada día, cientos de personas en Cataluña, el ministro ha admitido en que "no quedaba más remedio": "Había problema de seguridad".

