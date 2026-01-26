Carlos Cué, tras el caos en Rodalies: "Hay tensión clarísima entre el Govern y el Gobierno central"

El periodista de 'El País', Carlos E. Cué, reflexiona, a nivel político, sobre el caos ferroviario que vive Cataluña desde hace, sobre todo, una semana, tras el accidente de Gélida. En el vídeo, los detalles.

Este lunes, el servicio de Rodalíes volvía a suspenderse hasta dos veces en una hora, por una incidencia en el centro de control de Adif. La situación del servicio es complicada y como advierte el periodistaCarlos E. Cué de El País, "hay tensión clarísima entre el Govern y el Gobierno central, están discutiendo entre dos gobiernos del mismo partido".

Y esto, apunta el periodista, "tiene una consecuencia aún más fuerte con la relación entre el Gobierno, PSC y ERC, que no nos olvidemos que hace solo tres semanas anunciaba un sistema de financiación para la estabilidad del gobierno de Cataluña".

Financiación que, según afirma Cué, "beneficia a todas las regiones, por mucha discusión política que haya, pero la realidad es que se hizo en parte también para dar estabilidad política a Illa".

Ahora bien, "si resulta que se ha hecho ese acuerdo, con el desgaste que pueda suponer en Aragón, con las elecciones, y por los problemas en los trenes, al final, tampoco se ha conseguido la estabilidad del Gobierno de Illa ni que tenga Presupuestos, evidentemente es una operación que puede fracasar. ERC no ha anunciado una ruptura total, pero están muy nerviosos porque en Cataluña, la gente está muy enfadados", concluye Cué.