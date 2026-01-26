Ahora

Análisis

Carlos Cué, tras el caos en Rodalies: "Hay tensión clarísima entre el Govern y el Gobierno central"

El periodista de 'El País', Carlos E. Cué, reflexiona, a nivel político, sobre el caos ferroviario que vive Cataluña desde hace, sobre todo, una semana, tras el accidente de Gélida. En el vídeo, los detalles.

Cue

Este lunes, el servicio de Rodalíes volvía a suspenderse hasta dos veces en una hora, por una incidencia en el centro de control de Adif. La situación del servicio es complicada y como advierte el periodistaCarlos E. Cué de El País, "hay tensión clarísima entre el Govern y el Gobierno central, están discutiendo entre dos gobiernos del mismo partido".

Y esto, apunta el periodista, "tiene una consecuencia aún más fuerte con la relación entre el Gobierno, PSC y ERC, que no nos olvidemos que hace solo tres semanas anunciaba un sistema de financiación para la estabilidad del gobierno de Cataluña".

Financiación que, según afirma Cué, "beneficia a todas las regiones, por mucha discusión política que haya, pero la realidad es que se hizo en parte también para dar estabilidad política a Illa".

Ahora bien, "si resulta que se ha hecho ese acuerdo, con el desgaste que pueda suponer en Aragón, con las elecciones, y por los problemas en los trenes, al final, tampoco se ha conseguido la estabilidad del Gobierno de Illa ni que tenga Presupuestos, evidentemente es una operación que puede fracasar. ERC no ha anunciado una ruptura total, pero están muy nerviosos porque en Cataluña, la gente está muy enfadados", concluye Cué.

Las 6 de laSexta

  1. Una rotura en una vía del AVE en Tarragona obliga a Adif a limitar la velocidad a 80 kilómetros por hora
  2. Óscar Puente justifica ahora que una "renovación completa" no implica el cambio de todas las vías: "Mucho tramo es el original porque se consideró que no era necesario sustituirlo"
  3. Minneapolis estalla por el asesinato de Alex Pretti mientras Trump alaba el "fenomenal trabajo" de ICE
  4. Carlos Mur niega ante el juez ser el autor de los 'protocolos de la vergüenza' y acusa a Peromingo y a una veintena de geriatras de redactarlos
  5. La borrasca Joseph llega a España con fuertes lluvias: alerta roja en Pontevedra y decenas de carreteras cortadas
  6. Alba Flores habla de su familia, el franquismo, el racismo y Antonio Flores: "Necesito darme el permiso de vivir más que mi padre"