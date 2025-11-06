Carlos Cuerpo desmiente a Mazón: "8.200 millones del Gobierno han llegado ya a Valencia, el 10% del PIB de la provincia"

El ministro de Economía responde en directo a Antonio García Ferreras desde Valencia, donde analiza la gestión de las ayudas tras la DANA y defiende la actuación del Gobierno frente a las críticas. En el vídeo, los detalles.

Carlos Cuerpo, ministro de Economía, visita este jueves Sedaví y Massanassa, dos de los municipios más afectados por la DANA de Valencia de aquel terrible 29 de octubre de 2024, "para seguir acompañando a todo el tejido local en este relanzamiento de la actividad", afirma el ministro en una entrevista en Al Rojo Vivo, con Antonio García Ferreras, recordando que han llegado ya a la provincia "8.200 millones de euros por parte de la actuación del Gobierno, el equivalente al 10% del PIB de la provincia de Valencia".

Así, Cuerpo ha querido explicar con detalle todo lo que se está haciendo en la zona. Por ejemplo, señala que en Sedaví, una población de entre 10.000 y 11.000 habitantes, hay más de 10.000 solicitudes de indemnizaciones al Consorcio.

"En este caso, el Consorcio entre Sedaví y Massanasa, donde hay más o menos 20.000 personas, ha desembolsado 400 millones de euros, alrededor del 85% de las solicitudes están gestionadas, pero aunque sigamos avanzando, falta mucho por hacer", explica.

Aunque confiesa también el ministro que la imagen económica que se lleva de esta visita es la de "una imagen de relanzamiento y de recuperación, no solo por la valentía de los empresarios, sino también por la rapidez con la que han llegado esas ayudas, que han sido determinantes, y así nos lo señalaban ellos [los vecinos de estos municipios] para que pudieran salir adelante".

Por tanto, señala Cuerpo, un doble mensaje: "Hay que seguir apoyando pero podemos mirar con optimismo". De este modo, el ministro echa por tierra todas las acusaciones que Carlos Mazón realizó al Gobierno de España en su dimisión de que no habían llegado las ayudas y que el Ejecutivo de Sánchez estaba abandonando a los valencianos.

Precisamente, de esta dimisión señala el ministro, como ya dijo, que "llega tarde y mal, por las propias formas", pero, "la renuncia de Mazón ya marca un antes y un después en cuanto a que se constata el fracaso de un proyecto y esto tiene que tener consecuencias importantes, la primera, que haya elecciones (...) y la segunda, que haya depuración de responsalidades", concluye.

