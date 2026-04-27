Carlos Cué, tajante sobre el juicio de la operación Kitchen: "Es muy difícil de creer que Rajoy ni Saenz de Santamaria no se enteraran de nada, no es creíble"

El periodista de El País, Carlos E. Cué, analiza la siguiente sesión del juicio de la operación Kitchen, donde le toca el turno a Sáenz de Santamaría, que sigue el mismo guion que Rajoy: "No tengo constancia de ninguna operación durante mi época". En el vídeo, los detalles.

Este lunes, 27 de abril, la Audiencia Nacional ha retomado el juicio de la trama Kitchen con la declaración como testigos de los exdirigentes del PP Javier Arenas, Soraya Sáenz de Santamaría y del hijo de Bárcenas, Guillermo, más conocido como Willy Bárcenas, líder del grupo Taburete.

La que fuera vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría ha seguido los pasos del expresidente, Mariano Rajoy y he nagado haber tenido conocimiento de los seguimientos a Bárcenas. El periodista de El País, Carlos E. Cué, asegura que "es muy difícil de creer que Rajoy ni Saenz de Santamaria no se enteraran de nada, no es creíble".

Así, y según argumenta el periodista, "el ministro de Interior no era un cualquiera, sino que era la persona de máxima confianza histórica de Mariano Rajoy, al que había llevado a todos sus ministerios como mano derecha. Es decir, no es casual que fuese prácticamente 25 años la mano derecha de Mariano Rajoy en distintos sitios".

Por tanto, insiste en que "es evidente que es muy difícil de creer que Rajoy no lo supiera", así como que "también es muy difícil de creer que la vicepresidenta del Gobierno y jefa del CNI, que esto no es lo habitual, pero ella sí tuvo esa atribución y la ejerció y sabemos que ella estaba muy encima de los temas del CNI, no se enterara absolutamente de nada".

Otra cosa diferente, matiza Cué, es que "lo autorizara, que lo impulsara o que fuera una idea suya. Eso son cosas mucho más serias y probablemente más atribuibles al entorno directo del presidente o al propio presidente".

Ahora bien, "que la vicepresidenta no supiera nada y que no supiera que había un enfrentamiento entre el CNI y Villarejo cuando ella era la jefa del CNI y, por tanto, la impulsora directa o por lo menos la que autorizó: 'Vamos a por Villarejo, porque Villarejo está haciendo daño al Estado o al partido o al Gobierno'... Es evidente que todo eso pasó", sentencia Cué.

En el vídeo podemos ver además algunos extractos de la declaración de Sáenz de Santamaría en la Audiencia Nacional.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.