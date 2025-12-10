Pablo Pombo, ante la nueva denuncia de abuso en el PSOE: "Veo a Ferraz y a Moncloa en pánico ante la posibilidad de nuevos casos. Y creo que van a aparecer"

En Al Rojo Vivo, el periodista ha insistido en que la situación "solo puede saldarse con dimisiones": "No basta con asumir responsabilidades ni con pedir perdón. El principio de responsabilidad política implica dimitir".

"Veo a Ferraz y a Moncloa completamente bloqueados, en un ataque de pánico ante la posibilidad de que aparezcan nuevos casos —que creo que aparecerán—", ha sido el diagnostico de Pablo Pombo al valorar el escándalo de las denuncias de acoso sexual en el PSOE, primero la de Paco Salazar y después la del presidente de la Diputación de Lugo.

A su juicio, "esto no es un problema de voto para el PSOE; es una crisis de confianza que lleva años gestándose entre muchas mujeres, después de que el partido abandonara el feminismo de igualdad que siempre lo definió".

Pombo ha insistido en que la situación "solo puede saldarse con dimisiones": "No basta con asumir responsabilidades ni con pedir perdón. El principio de responsabilidad política implica dimitir".

También ha señalado el papel de María Jesús Montero: "A mí me consta que la número dos del PSOE y líder en Andalucía restó importancia a lo ocurrido y trató de amedrentar".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.