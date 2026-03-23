Carlos Cué: "Que se sorprenda Iván Espinosa de los Monteros de que no haya democracia interna en Vox..."

El periodista de 'El País', Carlos Cué, reacciona a la entrevista que Iván Espinosa de los Monteros ha dado en 'La Razón', en la que ha hablado de 'régimen del terror' en Vox. En el vídeo, los detalles.

La 'guerra' interna en Vox continúa entre purgados y críticos de la formación de Santiago Abascal. Ortega Smith finalmente no cede a las presiones de la dirección de su partido y seguirá de portavoz de Vox: "Se han encontrado con un muro de piedra", ha dicho.

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha dado una entrevista en 'La Razón' en la que ha hablado de 'régimen del terror' en Vox. Asegura que, ahora mismo, lo que se respira en el interior del partido, el partido que él mismo fundó, es algo así como un 'régimen de terror': "Esto es todo muy triste y, sobre todo, es exactamente lo contrario a lo que veníamos a hacer", afirma el ex de Vox en este diario.

"Es exactamente como lo cuenta Iván Espinosa de los Monteros, lo que pasa es que se sorprenda Iván Espinosa de los Monteros de que no haya democracia interna en Vox...", reacciona en Al Rojo Vivo, tras escuchar un extracto de estas declaraciones, el periodista Carlos Cué, de El País, señalando, a su vez, que no cree que precisamente se metiera en Vox buscando democracia interna: "No creo que fuera ese su objetivo principal, la verdad".

"En Vox lo sabía todo, lo sabía Iván Espinosa de los Monteros y todos los fundadores, porque así lo fundaron. Vox no es un partido, es un ejército a las órdenes de una persona", afirma y añade Cué, analizando el poder que tienen, cada vez más los líderes en los partidos españoles: "Lo vemos, sobre todo en el PSOE, lo vemos en otros y lo hemos visto en Podemos, en su momento. Pero el nivel al que ha alcanzado Abascal no lo ha alcanzado nadie", concluye el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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