Carlos Cué, tras decir Guardiola que quiere que Vox sea su socio de Gobierno: "Estamos asistiendo a un paripé absurdo"

En una entrevista, María Guardiola se ha desdicho de nuevo y ha vuelto a plegarse a Vox. Ha asegurado que quiere que el partido de Abascal sea su socio de Gobierno. En el vídeo, podemos ver la reacción completa del periodista Carlos E. Cué.

Tras las disputas entre Santiago Abascal y María Guardiola en Extremadura, donde parecía que la repetición electoral podía estar cada vez más cerca, esta mañana la baronesa popular nos sorprendía con unas declaraciones a OKDiario: "Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Nos unen muchas más cosas de las que nos separan (…) Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere".

"Realmente, estamos asistiendo a un paripé absurdo", reacciona contundente el periodista Carlos E. Cué, de El País. "Porque PP y Vox ya han aceptado que van a gobernar juntos en todo el país, de hecho, ya gobiernan más de 100 ayuntamientos, han gobernado en comunidades autónomas. Y Vox se salió [de los gobiernos autonómicos] por una cuestión de interés estratégico", argumenta y añade el periodista.

Ambos partidos, PP y Vox, subraya Cué, "acabarán gobernando juntos y van camino de gobernar juntos en La Moncloa, si tienen la posibilidad". Por ello, tiene claro, y así lo afirma, que esto que estamos viendo en Extremadura "es un show": "Porque están en competencia electoral, y porque obviamente Vox quiere sustituir al PP, no quiere ser su aliado, sino quitarle el espacio".

Es más, concluye Cué: "Si tú sigues el discurso de Alberto Núñez Feijóo, cada día que pasa es un poco más claro con que PP y Vox ya son un bloque hace bastante tiempo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.