Carlos Cué, sobre las comparativas que hacen PP y PSOE de las gestiones de la DANA y de Adamuz: "Puente sale ganando de libro"

El periodista Carlos Cué analiza las estrategias que los dos grandes partidos políticos están usando en la última semana de campaña de las elecciones de Aragón, que se celebrarán este domingo, 8 de febrero.

En la recta final de la campaña para las elecciones de Aragón que se celebran este domingo, 8 de febrero, PP y PSOE están usando las comisiones de investigación para sus intereeses: este lunes, el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, está compareciendo en el Congreso de los Diputados por la DANA y el jueves habrá una en el Senado, donde el PP tiene mayoría, por el caso Salazar del PSOE.

No hay duda de que "los dos grandes partidos están usando las comisiones de investigación para hacer campaña", asegura el periodista de El País, Carlos Cué, añadiendo que hay otra realidad de fondo, que es la siguiente: "Se está haciendo mucho juego político con la comparación entre la gestión de la DANA y la gestión del accidente ferroviario en Adamuz".

Y ahí, afirma contundente Cué, "claramente el Gobierno está teniendo una baza, porque aunque haya èn la gestión de la tragedia de Adamu] errores de gestión, agujeros y muchos debates abiertos, si uno lo compara con la DANA, Óscar Puente sale ganando de libro, porque la gestión de la DANA no pudo ser peor", concluye el periodista.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.