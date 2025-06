Carlos Cué analiza el terremoto político en el PSOE: "Lo alucinante es que un personaje como Koldo haya llegado donde llegó"

La figura de Koldo García, según el periodista de 'El País', no ofrecía dudas: "Bastaba con conocer dos datos biográficos o verle actuar durante dos minutos para saber que era un personaje oscuro".

El periodista de El País, Carlos Cue, analiza en Al rojo vivo el terremoto político que atraviesa el PSOE tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO). Los dispositivos con mensajes y grabaciones que Koldo García conservó hasta su detención han permitido a la UCO reconstruir la trayectoria de la trama corrupta. Ese material ha llevado al juez del Tribunal Supremo a atribuir al ex 'número tres' del PSOE, Santos Cerdán, presuntos delitos de cohecho y organización criminal.

En este contexto, Cue profundiza en las grietas internas del PSOE y en la responsabilidad de sus principales dirigentes por haber permitido el ascenso y la permanencia de figuras clave en el escándalo. Lo primero que subraya es su asombro ante la carrera política que logró construir Koldo García, pese a su perfil problemático y ampliamente conocido en ciertos círculos: "Lo más alucinante es que un personaje como Koldo García llegara adonde llegó, que nadie lo frenara".

Cue sostiene que, en el mundo periodístico, ya se podía detectar su carácter desde el principio: "Bastaba con conocer dos datos biográficos o verle actuar durante dos minutos para darse cuenta de que era un personaje oscuro".

En relación con la expulsión de José Luis Ábalos del grupo parlamentario socialista, Cue se muestra igualmente critico: "Lo increíble no es que lo hayan echado ahora, sino que no lo hicieran en los 14 meses anteriores".

Para Cue, lo más delicado de esta crisis interna es que la responsabilidad política no puede trasladarse a ningún otro actor que no sea el propio presidente del Gobierno: "No hay nadie más a quien culpar que a sí mismo. Fue Pedro Sánchez quien decidió que Ábalos fuera secretario de Organización del PSOE, y luego fue él quien eligió como sucesor a Santos Cerdán, la persona más vinculada a Ábalos y a Koldo".