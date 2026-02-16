Bustinduy, a los que critican la subida del salario mínimo: "Se decía que iba a destruir empleo y que iban a cerrar PYMEs, y es al revés"

El ministro ha defendido que "mejorando las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras" han conseguido "generar un modelo de desarrollo mejor, más sano y con más consumo".

Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha hablado en Al Rojo Vivo sobre la nueva subida del salario mínimo, y ha destacado que "visto en perspectiva", desde su llegada al Gobierno, "es una subida del 66%". "Es un momento importante porque evidencia para qué existe este gobierno y a quién se debe. Es un omento importante y así lo hemos celebrado", ha expresado.

Así, el ministro ha señalado que "veníamos de gobiernos que lo que hacían era congelar el Salario Mínimo, destruir la negociación colectiva, apostar por un modelo que lo que decía que España debía crecer devaluando salarios a partir de la precariedad". "Y nosotros hemos apostado por todo lo contrario", ha manifestado.

En este sentido, Bustinduy ha destacado que "se decía que el SMI iba a destruir empleo, que iba contra la competitividad, que iban a cerrar las PYMEs y que iba contra el modelo económico de España, cuando es al revés". "Mejorando las condiciones de vida de trabajadores y trabajadoras lo que hemos hecho ha sido generar un modelo de desarrollo mejor, más sano y con más consumo", ha defendido.

