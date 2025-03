La broma de Morodo sobre el vídeo del PP y 'La isla de las corrupciones': "Esa tableta no es natural..."

Parodiando a 'La isla de las tentaciones', el PP ha realizado un vídeo con Inteligencia Artificial (IA), llamado La isla de las corrupciones, en el que ataca al PSOE sobre la supuesta corrupción que le rodea. Algunas personas, como el presidente del Gobierno al que muestran con unos abdominales de anuncio, aparecen en la imagen especialmente favorecidos.

En esas imágenes generadas con IA se representan a Begoña Gómez, Pedro Sánchez y otras personas del PSOE en bañador, simulando ser parte del popular reality o, incluso, de la mítica serie 'Los vigilantes de la playa'. Durante el vídeo, aparecen palabras como "corrupción, lujuria..."

"Sale una tableta ahí que no sé a quién se le atribuye...", bromea la periodista y subdirectora de La Razón, Carmen Morodo: "No, no es natural... No sé cuál es el personaje que está manipulando la IA pero es muy apetecible. No se me va de la cabeza", responde divertida cuando Ferreras le dice: "A lo mejor (esa tableta) es natural".

Ahora bien, hablando en serio sobre este polémico vídeo, explica Morodo que "en comunicación política hay un debate sobre si ser tan agresivo renta o no". "A mí no me gusta, pero a lo mejor es por mi edad", admite la periodista.

"Este tipo de campañas que está poniendo en marcha el PP responde a una obsesión interna en la dirección del partido: el voto joven, y en concreto el voto joven que está cada vez más radicalizado en la derecha y que mira con ojitos a las campañas y al mensaje de Vox", concluye Morodo. En el vídeo, su intervención al completo.