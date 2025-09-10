Blas Moreno, sobre el panorama internacional: "Putin y Netanyahu actúan impunemente porque quien podría pararlos, Trump, no quiere hacerlo"

El codirector de El Orden Mundial alerta de la impunidad con la que actúan Putin e Israel y advierte que, si la UE no responde, quedará debilitada ante un mundo regido por la ley del más fuerte.

Blas Moreno, codirector de El Orden Mundial, ha decidido ampliar la mirada sobre el ataque ruso a Polonia y el papel de Putin en este contexto. Explica que mientras Rusia lanza drones contra la frontera ucraniana, Israel ataca a Qatar, "un país que está mediando y que se supone mantiene relaciones cordiales".

Para Moreno, ambos líderes, Putin y Netanyahu, "están desatados e impunes", y lo están porque "el único actor que podría frenarles los pies es Donald Trump, y no quiere hacerlo".

El analista añade que Trump "está más preocupado en presionar a la Unión Europea para que imponga un arancel del 100% a China e India si no se alinean con sus posiciones". Mientras tanto, "Francia atraviesa una crisis institucional brutal y Alemania sigue atrapada en su complejo histórico respecto a Israel y el rearme, sin liderar realmente la UE".

En este escenario, advierte Moreno, la cuestión clave es qué respuesta se dará: "Si dejamos que Rusia siga probando la cuerda sin consecuencias y permitimos que Israel continúe actuando con impunidad en Oriente Próximo y con el genocidio en Gaza, estamos erosionando no solo el orden internacional, sino también nuestra propia capacidad de reacción".

A largo plazo, concluye, el riesgo es enorme: "Quizás no en un año, pero en diez o quince veremos una Unión Europea debilitada frente a un mundo dominado por grandes potencias que actúan al margen de las normas, imponiendo únicamente la ley del más fuerte".