Blas Moreno, sobre el "cambio de tono" de Zelenski: "Ya tiene claro que Trump quiere conceder todo lo que pida Rusia sin que haga nada a cambio"

Más de 1.000 días después de que Putin diera luz verde a la invasión de Ucrania, Donald Trump ha vuelto a generar polémica al afirmar que fue Zelenski quien inició las hostilidades. Para el presidente ucraniano, esta ha sido la línea roja. Según el presentador de Al Rojo Vivo, Zelenski se ha mostrado "desencadenado" tras ver cómo Trump no solo reescribía la narrativa del conflicto, sino que además lo dejaba fuera de la negociación de la paz.

"El cambio de tono es radical. Hasta ahora, Ucrania ha sido muy prudente en lo que dice y lo que no dice, porque su principal objetivo era mantener el apoyo de Estados Unidos y Europa para garantizar la ayuda militar y económica, clave para sostener la guerra", analiza Blas Moreno, editor jefe en Orden Mundial. "Pero este giro deja claro que Zelenski ya no cuenta con Trump. Más aún, que el expresidente no solo lo responsabiliza del conflicto, sino que busca extraer toda la riqueza de Ucrania, conceder a Rusia todo lo que quiere sin exigir nada a cambio e incluso negociar la paz sin Ucrania en la mesa".

Ucrania empieza a quedar aislada. Mohamed bin Salmán, el príncipe saudí, que organizó la cumbre de Riad entre Rusia y Estados Unidos reveló a Bloomberg que invitaron a Ucrania, pero que fue Estados Unidos quien pidió posponer su participación para una siguiente fase.

Moreno advierte que este aislamiento podría extenderse a la Unión Europea si no reacciona a tiempo: "Si Europa no se pone las pilas cuanto antes, tenemos un problema. En este juego de imperios y grandes potencias, Europa pinta cada vez menos".