El Kremlin anuncia que Rusia y EEUU se reunirán este martes en Riad para negociar el fin de la guerra en Ucrania

La reunión entre EEUU y Rusia ya es una realidad. Así lo ha comunicado este lunes el Kremlin que confirma el encuentro entre los dos países en Riad (Arabia Saudí) para abordar la normalización de las relaciones bilaterales, los preparativos para una cumbre entre los presidentes de ambos países y unas futuras negociaciones de paz sobre Ucrania. Eso sí, Trump y Putin están negociando la paz dejando en fuera de juego a uno de los actores fundamentales de la función: Ucrania.

Por orden del presidente, Vladímir Putin, Rusia estará representada por el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, y el asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, quienes ya partieron hacia Riad, explicó Dmitri Peskov, portavoz presidencial, en su rueda de prensa telefónica diaria.

"Se espera que el martes en Riad ellos mantengan una reunión con sus homólogos estadounidenses, que estará centrada primero de todo en el restablecimiento de todo el abanico de las relaciones rusas-estadounidenses", dijo. Peskov añadió que el encuentro también estará dedicado "a la preparación de las posibles negociaciones para el arreglo en Ucrania y la organización de la reunión" entre Putin y su colega estadounidense, Donald Trump.

El portavoz del Kremlin destacó que a día de hoy en el mundo "todos ahora intentan hablar de lo que hay que hacer para parar, sea como sea, la guerra". "Esto es algo positivo", dijo. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, llegó este lunes a Riad en la segunda escala de su primera gira en Oriente Medio, asunto que también el Kremlin espera que se aborde en la reunión del martes.

El enviado especial de EE.UU. para Oriente Medio, Steve Witkoff, había informado este domingo que una delegación estadounidense viajaría en breve Arabia Saudí para reunirse con funcionarios rusos. Según medios, está previsto que el asesor de seguridad nacional Michael Waltz y el propio Witkoff participen en las conversaciones en Riad.

Al mismo tiempo, una delegación ucraniana encabezada por el presidente, Volodímir Zelenski, también estará presente en el país, aunque no está claro si participará en las conversaciones. Trump anunció el pasado miércoles tras conversar por teléfono con Putin un acuerdo para el inicio de negociaciones de paz en Ucrania sin Europa, lo que indignó a Bruselas y Kiev, que ha dicho que no aceptarán un arreglo a sus espaldas.

Trump se acerca a Putin y se aleja de Zelenski

Que Trump ha elegido a su favorito en la guerra de Ucrania es más que evidente. Aun así, el giro de 180 grados del presidente de EEUU deja en serios problemas a Ucrania, que ha pasado de recibir el apoyo incondicional de Estados Unidos a pasar a un segundo plano opacado por la entrada estelar de Trump.

Esta ausencia de Ucrania en la negociación llega después de que Zelenski se negase a firmar el acuerdo para permitir a EEUU acceder a las tierras raras ucranianas por sus sospechas sobre Trump. "No dejé a los ministros firmar el acuerdo porque, bajo mi punto de vista, no está preparado para protegernos, para proteger nuestros intereses", ha explicado el presidente.

No obstante, Estados Unidos aclara que no se tomarán decisiones definitivas sin tener en cuenta a Ucrania, sino que se establecerán unas bases con Rusia para que, a partir de ahí, se discuta con Ucrania sobre las condiciones de la paz. "Todavía no hemos llegado al punto de unas negociaciones reales, pero si eso sucediera, Ucrania tendría que participar", ha matizado el secretario de Estado Marco Rubio.

Ucrania teme que se le obligue a renunciar a sus fronteras previas a 2022. Algo que Estados Unidos ya da por hecho. "Para mí, va a tener que haber concesiones territoriales también", ha asegurado Keith Kellog, delegado de EEUU para el conflicto entre Rusia y Ucrania.