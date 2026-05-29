Berlín, sobre los casos de corrupción del PSOE: "Cuando sale Aznar a decir 'el que pueda hacer, que haga', es difícil pensar que no hay gente muy interesada en patrimonializar todo"

El periodista Fernando Berlín analiza el impacto en el PSOE y la ciudadanía de los presuntos casos de corrupción que acechan al partido, el caso Plus Ultra y el llamado caso Leire, cuyos autos hemos conocido esta última semana.

Los casos de presunta corrupción acechan cada vez más al PSOE al haber conocido esta semana los autos de caso Plus Ultra, en el que está imputado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y el caso Leire Díez.

Por ello, Pedro Sánchez ha pedido comparecer en el Congreso de los Diputados, mientras en el Gobierno tiran de matices para explicar o justificar estos casos: Ángel Víctor Torres habla de "show" de la UCO y Elma Saiz pide "respeto" a la justicia. Óscar Puente por su parte victimizaba al PSOE y denunciaba una persecución judicial y política.

En el debate de Al Rojo Vivo, el periodista Fernando Berlín, directos de Radiocable.com, responde que "no es incompatible lo que dice Óscar Puente con una parte de lo que percibimos los ciudadanos".

"Ya no digo por la concatenación de sucesos", añade Berlín, sino porque "hace muy difícil pensar, cuando sale José María Aznar diciendo 'el que pueda hacer, que haga', que ha vuelto a insistir esta misma semana y se burlaba además ante la cámara, que no hay gente muy interesada en patrimonializar esto".

No ya los juzgados o la UCO, sino gente muy interesada en patrimonializar estos acontecimientos e intentar retorcerlo. Porque el problema de la avalancha de datos de sumarios de casos es que ya no sabemos qué es verdad, qué es media verdad o qué es una exageración...", argumenta Berlín.

Entonces, le pregunta Antonio García Ferreras, "¿el PP tenía razón cuando decía exactamente lo mismo, cuando estaba rodeado por el escándalo Púnica o Gürtel?". Pero Berlín responde contundente: "Creo que no, porque no creo que invalide el hecho de que hay algunos aspectos muy graves que están saliendo de los sumarios referidos a una parte del PSOE, porque el PSOE es muy grande".

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