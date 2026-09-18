Berlín critica al PP por "jugar con trampas" en la crisis de Ceuta: "¿Qué solución propone? ¿Tiramos al mar a los migrantes?"

"Lo que yo le preguntaría al PP es: ¿Y qué solución proponen? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Los escondemos?", afirma en este vídeo el periodista Fernando Berlín sobre la crisis de Ceuta.

El periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, asegura que efectivamente la de Ceuta es una de las crisis más complejas a las que se ha enfrenatado el Gobierno porque tiene que conciliar entre dos lógicas: la perspectiva humanitaria y también la lógica fronteriza, y hacerlo, dice, es bastante complejo.

Por eso mismo, asegura Berlín que "el PP juega con trampas", porque esta dicotomía el PP la sabe: "Por eso, lo que yo le preguntaría es: ¿Y qué solución proponen? ¿Qué hacemos? Los tiramos al mar? ¿Qué hacemos? ¿Los escondemos?".

Porque además, "aquí se está jugando con una preocupación y es que si les damos instalaciones correctas, desincentivamos que quieran volverse de motu proprio. Por ende, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a la entrada de las lluvias y que la gente siga en las playas?", añade el periodista.

Y el problema de esto, afirma, es que como "el PP lo sabe y le interesa llegar a las elecciones con Ceuta hecha unos zorros, están jugando a esto a que 'esto está fatal gestionado'. Pero ¿qué quieres hacer, qué propones?". En el vídeo podemos ver además el análisis filosófico de David Vico.

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