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Valdivia critica la inacción del PP en Ceuta y lamenta: "La migración se ha convertido para ellos en el trampolín para llegar a La Moncloa"

El periodista Antonio Ruíz Valdivia asegura que el PP, como partido de Estado, podía hacer más de lo que está haciendo en Ceuta. En el vídeo, todos los detalles.

Valdivia

En relación a la crisis de Ceuta, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector 'Huffington Post', cree que el Gobierno tiene que demostrar ahora, en poco tiempo, "eficiencia a la hora de gestionar una situación en la que ha reaccionado demasiado tarde", pero también el PP debe contar la verdad: "No se puede coger a seres humanos y tirarlos al mar".

Señala además que, por ejemplo, Vivas, presidente de Ceuta, podía "desbloquear la situación de los menores y las comunidades del PP aceptar a esos menores. Por lo tanto, el PP puede actuar también".

Porque, tal como critica, "el patriotismo no es solo de boquilla": "El PP debería también tener sentido de Estado y empezar por las competencias". Sin embargo, lamenta Valdivia que cree que el PP no lo hará porque le conviene esta situación: "La migración se ha convertido para ellos en el trampolín para llegar a La Moncloa".

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