Valdivia critica la inacción del PP en Ceuta y lamenta: "La migración se ha convertido para ellos en el trampolín para llegar a La Moncloa"

El periodista Antonio Ruíz Valdivia asegura que el PP, como partido de Estado, podía hacer más de lo que está haciendo en Ceuta. En el vídeo, todos los detalles.

En relación a la crisis de Ceuta, el periodista Antonio Ruiz Valdivia, subdirector 'Huffington Post', cree que el Gobierno tiene que demostrar ahora, en poco tiempo, "eficiencia a la hora de gestionar una situación en la que ha reaccionado demasiado tarde", pero también el PP debe contar la verdad: "No se puede coger a seres humanos y tirarlos al mar".

Señala además que, por ejemplo, Vivas, presidente de Ceuta, podía "desbloquear la situación de los menores y las comunidades del PP aceptar a esos menores. Por lo tanto, el PP puede actuar también".

Porque, tal como critica, "el patriotismo no es solo de boquilla": "El PP debería también tener sentido de Estado y empezar por las competencias". Sin embargo, lamenta Valdivia que cree que el PP no lo hará porque le conviene esta situación: "La migración se ha convertido para ellos en el trampolín para llegar a La Moncloa".