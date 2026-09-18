Berlín explica por qué la de Ceuta es una de las crisis más complejas para Sánchez: "Tiene que conciliar desde dos lógicas: la humanitaria y la fronteriza"

El periodista Fernando Berlín analiza en este vídeo la crisis de Ceuta, justo el día en que, finalmente, los migrantes han sido trasladados desde las playas de Ceuta al puerto de la ciudad.

Tras ver algunas imágenes del traslado de los migrantes de las playas al puerto de Ceuta, donde se va a habilitar un nuevo campamento, el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, asegura que la de Ceuta es, sin duda, una de las crisis más importantes que le ha tocado gestionar a este Gobierno.

"Y mira que las ha tenido difíciles", señala Berlín. Pero esta, analiza, es difícil porque "tiene que conciliar entre dos lógicas: la perspectiva humanitaria y también la lógica fronteriza. Cómo tratar este problema sin romper ninguna de esas dos. Y el equilibrio es francamente difícil".

Ha sido este viernes 18 de septiembre cuando ha comenazado el traslado de los migrantes de las playas al puerto de Ceuta, aunque no todos tendrán plaza. Se espera que el asentamiento acoja a unas 1.700 personas, y en las playas había más de 3.000.